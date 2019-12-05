В ГИБДД собрались убрать баллы из оценки практической части экзаменов на права

В ГИБДД планируют убрать из оценки практического экзамена на получение водительских прав штрафные баллы, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

«В настоящее время у нас Научный центр безопасности дорожного движения занимается этой проблемой. К 1 октября 2020 года мы планируем, что на результатах этого научного исследования мы придем к какому-то выводу, как более правильно мы сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена. Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев», – пояснил Гиляков, передает РИА «Новости».

С 1 октября 2020 года планируется поменять правила проведения практического экзамена, к этому моменту в ведомстве планируется сформировать предложения по новой процедуре оценки практического экзамена.

Экзаменаторам предстоит устанавливать не допущенные нарушения, а то, насколько безопасно и правильно для других водителей кандидат выполняет маневры и водит автомобиль.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД намерены расширить теоретическую часть экзамена новыми вопросами, и убрать «площадку» из процедуры.

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