ГИБДД захотела расширить теоретическую часть экзамена на права

ГИБДД намерена дополнить теоретическую часть экзамена на водительские права задачами про безопасное вождение, заявил замначальника отдела организации регистрационного- экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

«Мы предполагаем значительно увеличить количество теоретических задач, в основном дополнив вопросами, которые будут касаться основ безопасного вождения транспортного средства», – сказал Гиляков, передает ТАСС.

Представитель ведомства отметил, что кандидатам в водители нужно уметь безопасно управлять автомобилем, он должен заранее освоить теоретические и практические основы управления, передает РИА «Новости».

В соответствии с этим будет изменен состав теоретического экзамена, процедура проведения, увеличится число задач, вопросов, касающихся основ безопасного управления транспортным средством, и психологии водителя.

При этом вопросы, касающиеся психологических основ будут выделены в отдельный «профессиональный блок, отметил Гиляков.

Теоретическая часть будет состоять из блоков «Основы безопасности вождения», «ПДД», «Законодательство», «Медицина», «Устройство ТС», «Психология», «Профессиональный блок».

Гиляков отметил, что, по планам ведомства, изменения должны вступить в силу с 1 октября 2020 года.

Напомним, в декабре ГИБДД анонсировала изменения в экзамене на водительские права, из него собираются убрать «площадку».

Независимый автоэксперт Сергей Асланян, комментируя газете ВЗГЛЯД планы ГИБДД исключить площадку при сдаче экзамена на водительское удостоверение, отметил, что при вождении важнее практика.

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