В ГИБДД собрались изменить процедуру проведения теоретического экзамена на права

Госавтоинспекция намерена к 1 октября 2020 года изменить процедуру оценки теоретического экзамена для кандидатов в водители, в том числе изменить время продолжительности экзамена, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

Гиляков сообщил, что в ГИБДД планируют значительно увеличить «количество задач в (экзаменационных) комплектах до несколько тысяч, соответственно, также поменять саму процедуру проведения теоретического экзамена – и время, и количество вопросов в комплекте, и саму процедуру оценки», передает ТАСС.

Он пояснил, что в данный момент существует два комплекта экзаменационных задач на категорию AB и CD, в которых по 800 вопросов, а в каждом экзаменационном билете по 20 вопросов.

«Мы предполагаем, что для каждого кандидата в водители в зависимости от категории (на права) количество вопросов в экзаменационном билете также увеличится – с 20 до 50», – сказал он, добавив, что будет пересмотрено и количество допущенных неправильных ответов.

Гиляков отметил, что вопросы находятся в проработке.

«Дело в том, что сейчас, если проект постановления (об изменении приема экзаменов на права) будет принят, то мы будем уже готовить под него административный регламент, в котором эти вопросы будем корректировать», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД планируют убрать из оценки практического экзамена на получение водительских прав штрафные баллы.