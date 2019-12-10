В Киеве заявили о готовности к «газовой войне» с Россией

Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что переговоры с Россией по газу будут непростыми, но отметил, что Киев не боится «газовой войны».

«Украина будет договариваться о газе дальше, возможно непросто, возможно - с «газовой войной», но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а «Северный поток – 2» не достроен», – написал он в Facebook.

При этом он подчеркнул, что Украине «нужен долгосрочный контракт». «Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем – долг можем принять газом», – добавил Гончарук

Гончарук также выразил мнение, что в ходе встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже был сделан важный шаг вперед по урегулированию ситуации в Донбассе. «В Париже команда вновь продемонстрировала, что страна меняется. По моему мнению, в Париже была одержана важная победа, был сделан важный шаг вперед для того, чтобы на украинском Донбассе был установлен мир. И при этом опасения отдельных скептиков относительно того, что будут сданы национальные интересы, пересечены «красные линии», не оправдались», – заявил Гончарук, передает РИА «Новости».

По его словам, переговоры в Париже открыли путь для дальнейшего политического диалога и разрешения конфликта на востоке страны. Премьер также назвал итоги саммита дипломатическим успехом президента Украины Владимира Зеленского.

В Париже в понедельник состоялись переговоры «нормандской четверки» и двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По итогам встречи лидеры «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в законы Украины на основе так называемой формулы Штайнмайера.

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что переговоры с Россией по газу на полях «нормандского саммита» в Париже, прошли конструктивно. Газета ВЗГЛЯД сообщала об обсуждении Путиным и Зеленским в Париже вопроса поставок и транзита газа.

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