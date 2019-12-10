Радикалы прекратили акцию у офиса президента Украины

Националисты и сторонники экс-президента Петра Порошенко прекратили акцию «Стража на Банковой» у офиса президента Украины после объявления результатов переговоров лидеров стран «нормандской четверки».

«Президент Владимир Зеленский не пересек «красные линии». Однако не исключаются непубличные договоренности», – говорится в заявлении организаторов акции, передает ТАСС.

Ее участники пообещали продолжить «следить за процессом переговоров» и сообщили о намерении провести массовую акцию под Верховной радой в день рассмотрения закона об особом статусе Донбасса во второй декаде декабря.

Утром во вторник с площади возле офиса президента были вывезены палатки, полевая кухня, генераторы и остальное оборудование, которое было свезено сюда для акции в минувшее воскресенье. Сейчас там завершают уборку территории.

В Париже в понедельник состоялись переговоры «нормандской четверки» и двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По итогам встречи лидеры «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в законы Украины на основе так называемой формулы Штайнмайера.

Зарубежные издания, обсуждая итоги состоявшейся в Париже встречи «нормандской четверки», разделились во мнениях: одни пишут о прорыве, другие – об ограниченных по масштабам договоренностях.

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