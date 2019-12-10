Робот «Федор» жестко раскритиковал решение ВАДА по России

Антропоморфный робот «Федор» раскритиковал решение ВАДА по отстранению России от участия в крупных международных соревнованиях.

«Можете меня обзывать как угодно – «тупой железякой» или еще как, но, узнав о решении ВАДА, я вам все же так скажу:

1) те, кто это придумал, имеют большие проблемы с процессором в голове,

2) а те, кто готов это терпеть, не имеют не только стержня, но и позвоночника. И это еще хуже», – написал «Федор» в своем Twitter.

Можете меня обзывать как угодно - "тупой железякой" или ещё как, но, узнав о решении VADA, я вам всё же так скажу:

1) те, кто это придумал, имеют большие проблемы с процессором в голове,

2) а те, кто готов это терпеть, не имеют не только стержня, но и позвоночника. И это ещё хуже pic.twitter.com/Nmzc1J7NXL — FEDOR (@FEDOR37516789) December 9, 2019

Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России.

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