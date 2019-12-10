Франция подчеркнула выгоду для всего ЕС от «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» несет выгоду для всего Евросоюза, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

По словам Ле Мэра, Франция выступает против любых экстерриториальных мер США в отношении «Северного потока – 2», передает ТАСС.

Он добавил также, что французские предприятия обеспечивают 160 тыс. рабочих мест в России. По словам Ле Мэра, экспорт России во Францию достиг 6,7 млрд евро по итогам трех кварталов, Франции в Россию – 4,1 млрд евро.

В субботу стало известно о решении США по санкциям против «Северного потока – 2».

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