Появилось видео загоревшегося автобуса в Петербурге

В интернете опубликовано видео загоревшегося в Приморском районе Санкт-Петербурга автобуса.

На кадрах, выложенных во «ВКонтакте», видно, что стоящий на обочине автобус объят пламенем. Недалеко от транспортного средства стоят эвакуированные пассажиры.

Напомним, при следовании автобуса из Петербурга в Зеленогорск водитель обнаружил задымление моторного отсека. Он остановил автобус на обочине и эвакуировал около 50 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.

Между тем в Забайкальском крае произошла другая серьезная авария с автобусом, в котором находились 43 пассажира. На трассе Могойтуй – Сретенск – Олочи транспортное средство из-за лопнувшего колеса слетело в реку с моста. В результате погибли 19 человек. Возбуждено уголовное дело.