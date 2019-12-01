Японцы на митинге потребовали вернуть «северные территории»

В Токио в воскресенье прошел митинг с требованием возврата «северных территорий», как в Японии называют южнокурильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Участники митинга заявили о готовности и далее продолжать деятельность за возвращение Японии этих островов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

Министр по делам Окинавы и «северных территорий» Сэйити Это заявил на митинге, что готов вести просветительскую работу среди населения и углублять гуманитарные обмены с жителями островов.

«Мы будем проводить комплексную работу для осуществления обменов с жителями островов для укрепления взаимопонимания», – пообещал министр.

В митинге приняли участие 500 человек, после его завершения они прошли около полутора километров по улицам города. Митинг 1 декабря проводится ежегодно с 1945 года.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Япония должна признать суверенитет России над Южными Курилами.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чего ждать от предстоящих переговоров Лаврова с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги, который прибудет в Россию в декабре.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД