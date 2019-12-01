В исторической части Нового Орлеана неизвестный открыл стрельбу по толпе

В результате стрельбы в Новом Орлеане (США) получили ранения не менее десяти человек, сообщает телекомпания NBC.

Двое находятся в критическом состоянии, задержан на месте происшествия человек, который, по предварительным данным, причастен к инциденту, передает ТАСС.

Инцидент произошел во Французском квартале, который находится в исторической части Нового Орлеана.