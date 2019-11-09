Меркель предрекла Восточной Германии полвека отставания

Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии 30-летнего юбилея падения Берлинской стены высказала мнение, что на выравнивание условий жизни на востоке и западе страны может потребоваться еще около полувека, а то и больше.

По словам канцлера Германии, надежды на то, что процесс выравнивания условий жизни на востоке и западе Германии пройдет быстро, не оправдались, передает РИА «Новости».

«Спустя 10-20 лет (после падения Берлинской стены) была надежда, что это произойдет быстрее», – подчеркнула Меркель в интервью Suddeutsche Zeitung.

Меркель попросила набраться терпения и дождаться преодоления этих различий, а также «научиться сносить трудности свободы». При этом она пояснила, что под трудностями понимает принятие решений.

Ранее Меркель рассказала о своих впечатлениях от первой поездки в Западную Германию, а также помечтала о выходе на пенсию.

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