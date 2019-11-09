Меркель усомнилась в возможности «без страха спать в западногерманском отеле»

Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что во время первой поездки в Западную Германию (ФРГ) из бывшей ГДР (Восточная Германия) задавалась вопросом, может ли путешествующая в одиночку женщина без страха спать в западногерманском отеле.

По словам Меркель, в Восточной Германии «представление о Западе очень сильно определяли телевидение, как, например, [популярный в то время сериал] «Место преступления», и рассказы родственников», передает ТАСС.

«Оно было связано либо с повышенным уровнем преступности, либо с идеализацией представления о том, что на Западе можно было просто достигнуть благосостояния. В шутку после объединения мы часто говорили: «Запад перестал быть тем, каким он однажды был», – рассказала канцлер.

«Когда я впервые отправилась в старую Федеративную Республику к родственникам, я ехала на поезде из Гамбурга в Констанц, чтобы там встретиться с профессором, который сбежал из ГДР. Я ночевала одна в отеле – в простой комнате с душем в коридоре. И тут по правде задалась вопросом, могу ли я, путешествующая в одиночку женщина, без страха спать в западногерманском отеле», – рассказала Меркель в интервью Suddeutsche Zeitung.

«Для меня это было действительно проблемой, хотя я уже бывала в Румынии или Армении, где точно было не безопаснее», – сказала канцлер. «Но у меня просто не было жизненного настроя на свободу. Ему нужно научиться», – отметила она.

Меркель родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге, но в возрасте трех лет переехала вместе с родителями в ГДР: сначала в городок Квитцов, а затем – в Темплин в 80 км от Берлина. Ее отец – лютеранский священник – выехал туда для «укрепления церкви».

Ранее Меркель в интервью Spiegel помечтала о выходе на пенсию в ГДР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД