Енот устроил погром в частном доме в Подмосковье

В поселке Красково под подмосковными Люберцами енот пробрался в частный дом и устроил погром.

Животное заметила хозяйка дома, она обнаружила в комнате какое-то животное, которое ходило на задних лапах. «Я очень испугалась. Зверек забился под кровать и долго там сидел. Мы пошли к соседям и начали звонить во все службы, чтобы нам помогли», – приводит слова девушки «Подмосковье сегодня».

По словам хозяйки, незваный гость устроил в доме настоящий погром. Девушке пришлось вызывать сотрудников Люберецкой ветеринарной станции.

«Он все разнес. Накакал везде, отковырял плинтус, погрыз линолеум и раскидал вещи», – жалуется девушка.

Сейчас животное находится на двухнедельном карантине. Главный ветеринарный врач Люберецкой ветеринарной станции Максим Баранов уверен, что енот домашний, так как в Люберецком округе и Московской области дикие еноты не обитают.

«Изначально зверь был напуган от большого количества людей, но он абсолютно контактен. Ест, пьет и имеет поведение не дикого животного», – сказал специалист.

Врач добавил, что если хозяин не зверя не появится в течение 10 дней после того, как животному сделают прививку от бешенства, то енот будет передан в заповедник или приют.

Ранее сообщалось, что жителей столицы Канады атаковали пьяные еноты.