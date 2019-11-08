Британского музыканта Пита Доэрти задержали в Париже

Британский музыкант Пит Доэрти задержан в девятом округе Парижа за приобретение наркотиков, в момент задержания он был пьян, сообщает издание Point.

По данным СМИ, полиция обнаружила у 40-летнего Доэрти два грамма кокаина. Музыкант помещен под стражу за приобретение наркотических веществ, сообщает РИА «Новости».

Дорэрти известен как гитарист и вокалист рок-группы The Libertines, которую он основал в 1997 году вместе со своим другом Карлом Баратом.

В 2011 году Доэрти был приговорен к тюремному заключению за хранение кокаина.