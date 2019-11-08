Чеченским артистам напомнили о необходимости согласовывать репертуар

Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев призвал местных артистов согласовывать тексты песен с экспертным советом и следить за поведением в соцсетях.

«Провел встречу с вокалистами государственных учреждений, отделов, управлений, департамента культуры Чеченской республики… Обсудили вопросы, связанные с развитием репертуара каждого исполнителя, необходимость согласования текстов музыкальных произведений с экспертным советом, а также этические нормы поведения в социальных сетях», – написал министр в Instagram.

Дааев отметил, что «в сфере культуры Чечни созданы и функционируют всевозможные комиссии, советы, которые готовы оказать помощь в проведении анализа музыкального материала».

Также министр призвал артистов следить за своей частной жизнью в соцсетях и выбирать загружаемый контент. «Я обратился к любителям размещения своей частной жизни в сети, чтобы они не забывали о вайнахской этике поведения при размещении роликов, фотографий, комментариев. Работнику культуры необходимо внимательно выбирать загружаемый контент, поскольку они, как представители национальной культуры, подают пример подрастающему поколению», – отметил министр.

В середине июля телеканал «Грозный» сообщил, что министерство культуры Чечни запретило артистам выступать без одобрения специальной комиссии даже в интернете. Позже в Чечне объяснили запрет на «вольное творчество» артистов-любителей стремлением сохранить авторитет традиционной чеченской культуры.