В Чечне объяснили запрет «вольного творчества»

В Чечне объяснили запрет на «вольное творчество» артистов-любителей стремлением сохранить авторитет традиционной чеченской культуры.

«Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев запретил на территории республики вольное творчество, потому что оно подрывает авторитет традиционной чеченской культуры. Министерство не выдает никаких бумаг-лицензий. Выступления этой группы людей, представляющих культуру Чечни и называющих себя звездами чеченской эстрады, противоречит политике министерства и создает негативное мнение о культуре чеченского народа, что крайне недопустимо», – передает РИА «Новости» чеченского министерства культуры.

Там отметили, что при министерстве создан экспертный совет из деятелей культуры и искусств, поэтов и композиторов, который «отслеживает деятельность всех артистов Чеченской республики».

«Совет рассматривает содержание текстов к песням и музыку. Если текст не соответствуют требованиям вайнахской этики, то он отклоняется, либо направляется на доработку», – рассказали в минкультуры.

Там сообщили также, что «деятельность «псевдоартистов» способствует потере обычаев, традиций и нравственности, портит имидж чеченцев».

Напомним, во вторник телеканал «Грозный» сообщил, что министерство культуры Чечни запретило артистам выступать без одобрения специальной комиссии даже в интернете.