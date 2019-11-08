Умер модельер Патрик-Луи Виттон

Модельер Патрик-Луи Виттон, праправнук основателя торгового дома Louis Vuitton, скончался во Франции в возрасте 68 лет, сообщили в компании.

Причины смерти модельера не называются. В сообщении Louis Vuitton говорится, что Патрик-Луи продолжил семейную традицию, когда присоединился к работе Louis Vuitton в 1973 году, передает РИА «Новости» сообщение компании в Instagrram.

Торговый дом Louis Vuitton был основан Луи Виттоном в 1854 году во Франции и специализируется на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса «люкс».

Напомним, в феврале знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд умер во Франции на 86-м году жизни.