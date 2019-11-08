Пушков оценил «суровый вердикт» Макрона о «смерти мозга» НАТО

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

«Макрон вынес НАТО суровый вердикт – «смерть мозга». Пока Столтенберг настаивает на «твердости в отношении России», у него в организации полнейший разлад вокруг действий Турции», – написал сенатор в своем Twitter.

По его словам, французский президент «ясно дал понять», что не Россия является главной проблемой альянса.

Ранее французский лидер в интервью журналу The Economist заявил о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координацию внутри альянса. При этом он назвал немыслимым, что Россия считается «первоначальным врагом» военного блока после прекращения действия Варшавского договора.

Официальный представитель МИД России отметила, что оценка Макрона полностью отражают сложившуюся ситуацию, а также увидела подтверждение «смерти мозга» НАТО в реакции генсека организации на позицию президента Франции.

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