Пушков оценил «суровый вердикт» Макрона о «смерти мозга» НАТО

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8 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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Запад заметил огромные молочные амбиции России

Россия сделала ставку на западных коров, но со временем научится выращивать собственныхФото: Александр Рюмин/ТАСС
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина». Речь идет, казалось бы, о весьма приземленных материях – поставках европейских коров в Россию. Западные, да и отечественные инвесторы внезапно обнаружили, насколько выгодно может быть выращивание крупного рогатого скота в России. Какое значение имеет происходящее для российского государства? Подробности...
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Высокий рейтинг России оказался занижен

Место России в мире может зависеть от угла зренияФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников — предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе. Подробности...
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Почему западные СМИ врут россиянам в лицо

Шеф-корреспондент московского корпункта DW Юрий Решето – главный подозреваемый в сюжете о вранье по поводу встречи в российском МИДеФото: twitter.com/juri_rescheto
Радиостанция «Немецкая волна» (Deutsche Welle) стала очередным западным СМИ, опубликовавшим откровенное вранье о России. По крайней мере – давшим серьезный повод подозревать в публикации намеренной лжи. Как это произошло и почему речь идет о куда более серьезном явлении, чем просто вранье очередного издания? Подробности...
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Уникальный характер ливийской войны вызвал слухи о «русских снайперах»

Российских снайперов в Ливии нет. Но российские интересы - естьФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Сообщения о «российских снайперах в Ливии» пришлось опровергать на уровне руководства МИД России. Однако каков бы ни был источник таких спекуляций, само появление подобного рода слухов в западных СМИ стало признаком того, насколько парадоксальным и уникальным с военной точки зрения образом развивается гражданская война в Ливии. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Мегаполисы превратятся в гибрид города и деревни

Герман Садулаев, писатель, публицист
Одновременно с урбанизацией стран будет происходить обратный процесс – деурбанизации самих городов. Города будут становиться неким гибридом городской застройки и сельской местности. На это нацелены ультрасовременные проекты урбанистики. Подробности...
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Есть большая ложь, а есть социология

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
По Сети гуляют «сенсационные» данные социсследования: почти 60 процентов россиян хотят радикальных перемен в стране. Но либеральные социологи, как это часто с ними случается, выдали желаемое за действительное. Подробности...
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Коммунизм – это общество гениев

Сергей Черняховский, философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна. Подробности...
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
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          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
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              Пушков оценил «суровый вердикт» Макрона о «смерти мозга» НАТО

                 8 ноября 2019, 07:57
              Фото: Вечер с Владимиром Соловьевым/YouTube
              Текст: Антон Никитин

              Версия для печати  •
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              Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

              «Макрон вынес НАТО суровый вердикт – «смерть мозга». Пока Столтенберг настаивает на «твердости в отношении России», у него в организации полнейший разлад вокруг действий Турции», – написал сенатор в своем Twitter.

              По его словам, французский президент «ясно дал понять», что не Россия является главной проблемой альянса.

              Ранее французский лидер в интервью журналу The Economist заявил о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координацию внутри альянса. При этом он назвал немыслимым, что Россия считается «первоначальным врагом» военного блока после прекращения действия Варшавского договора.

              Официальный представитель МИД России отметила, что оценка Макрона полностью отражают сложившуюся ситуацию, а также увидела подтверждение «смерти мозга» НАТО в реакции генсека организации на позицию президента Франции.

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