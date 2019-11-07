Мировой долг достиг рекордных показателей со времен Второй мировой войны

Объем мирового долга достиг рекордных показателей – 188 трлн долларов или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

На сегодняшний день показатель госдолга в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны.

«Мировой долг – как государственный, так и частный – достиг рекордного максимума в 188 трлн долларов, что составляет около 230% общемирового производства. Основным фактором его увеличения стал частный сектор, на который в настоящее время приходится почти две трети от общего уровня задолженности», – отметила Георгиева на открытии XX ежегодной конференции имени Жака Полака в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что показатель «госдолга в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны».

«Госдолг развивающихся стран находится на уровне, который в последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х годов. В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности», – добавила глава фонда.

Георгиева отметила, что важно найти выход из сложившейся ситуации с мировым долгом, так как он создает риски для глобальной экономической и финансовой стабильности.

По словам главы фонда, рост мирового долга во многом связан с финансовым кризисом 2008 года. «Недавние исследования МВФ показывают, что только прямая государственная поддержка финансовых учреждений во время кризиса 2008 года составила 1,6 трлн долларов», – сказала Георгиева.

«Высокая долговая нагрузка сделала многие правительства, компании и домашние хозяйства уязвимыми перед внезапным ужесточением финансовых условий. В странах с низким уровнем дохода бремя задолженности может поставить под угрозу достижение целей в области развития, поскольку власти тратят больше средств на обслуживание долга и меньше – на инфраструктуру, здравоохранение и образование. По нашим оценкам, 43% стран с низким уровнем дохода либо подвергаются высокому риску попасть в критическую ситуацию, связанную с задолженностью, либо уже находятся в ней», – пояснила она.

Глава МВФ считает, что развивающимся странам нужно поддерживать приемлемый уровень задолженности, при этом концентрироваться больше на инвестиционных проектах с высокими показателями доходности. Это, по ее словам, подразумевает и «возрастающую ответственность кредиторов, которым необходимо оценивать влияние новых кредитов на объем задолженности заемщика».

Георгиева отметила, что важно обеспечивать прозрачность процессов заимствования и кредитования. Глава МВФ подчеркнула необходимость поощрения более тесного сотрудничества между странами-заемщиками и кредиторами. «Эти вопросы – от приемлемости уровня задолженности до транспарентности и сотрудничества – будут иметь решающее значение для благополучия развивающихся стран. Именно поэтому нам нужны более активные усилия, больше диалога и свежих идей», – подытожила глава МВФ.

Ранее Георгиева заявила о рекордном замедлении роста в мировой экономике.