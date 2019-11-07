Меркель призвала НАТО найти «соразмерные ответы» на разрыв ДРСМД

НАТО должна найти «соразмерные ответы» на прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что в сентябре президент России Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, но НАТО в этом предложении «не увидело смысла».

ДРСМД прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа.

Добавим, что в четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО.

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