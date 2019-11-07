Россиянина задержали за контрабанду янтаря в Литве

Литовские пограничники задержали с поличным граждан России и Литвы за контрабанду янтаря, сообщила cлужба охраны госграницы при МВД Литвы.

Операция была проведена на одной из автозаправок Каунаса, передает ТАСС.

Россиянин выгрузил из грузовика полиэтиленовый мешок с янтарем и передал его ожидавшему литовцу. В этот момент они были задержаны.

Выяснилось, что в пакетах было около 50 килограмм необработанного янтаря. Сырье контрабандой было привезено из Калининградской области.

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