В московском воздухе зафиксирован низкий уровень содержания кислорода

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что содержание кислорода в воздухе в Москве на 11-12 единиц ниже климатической нормы.

«Поскольку у нас атмосферное давление в предыдущие дни и еще сегодня остается ниже климатической нормы, температура была выше климатической нормы и отмечались осадки, то все эти факторы приводят к тому, что у нас содержание кислорода в воздухе на 11-12 единиц ниже климатической нормы для этих дней осени», – сказала Позднякова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что уже с пятницы температура воздуха начнет возвращаться в климатическую норму, атмосферное давление начнет расти, а осадков будет меньше, поэтому уровень кислорода в воздухе начнет выравниваться.

«У нас в ближайшие дни дождей уже не ожидается, это значит, что влажность воздуха уменьшится, у нас будет отмечаться рост атмосферного давления, и температура воздуха понизится, будет ближе к норме. Все это приведет к тому, что содержание кислорода в воздухе увеличится, и не исключено, что оно будет соответствовать норме», – сказала Позднякова.

По данным Московского метеобюро, низкое содержание кислорода в воздухе может неблагоприятно сказываться на самочувствии некоторых людей с патологией органов дыхания или с проявлениями кислородной недостаточности (особенно при легочной и сердечной недостаточности).

«Неустойчивое атмосферное давление, недостаток солнечного света, порывистый ветер могут также провоцировать дискомфортные и сосудистые расстройства с усилением симптомов недомогания - головные боли, сосудистые спазмы, раздражительность», – отметили в метеобюро.

Ранее в Гидрометцентре сообщили об очередном витке аномальной погоды в Москве в ближайшие выходные.