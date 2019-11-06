Москве предрекли новый виток аномальной погоды

Температура воздуха в Москве повысится до 11 градусов тепла в воскресенье, что превышает климатическую норму на 6-7 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В субботу очередное изменение циркуляции, все это будет на фоне высокого давления, потому даже существенных осадков не ожидается. 10 числа при переменной облачности температура будет повышаться до 6-11 градусов. Такой же температурный фон и в первый рабочий день», – передает ТАСС слова Вильфанда.

По данным метеорологов, в четверг днем, пятницу и субботу ожидается 5-7 градусов тепла, местами небольшие осадки.

Напомним, ранее в среду синоптики сообщили, что москвичей ожидают дождливая погода и порывистый ветер.