Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают дождливая погода, порывистый ветер, сообщают синоптики.

Днем в Москве и Подмосковье будет до 12 градусов тепла, ночью в столице похолодает до 4 градусов, по области – до 1 градуса выше нуля, передает ТАСС.

В дневные часы ветер изменит направление с южного на северо-западное, порывы могут достигать 15 м/с. В ночь на четверг ожидается западный ветер с порывами до 15 м/с, дождь и мокрый снег.

Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.