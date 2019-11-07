Почти половина россиян заявила о нехватке сна

Почти половина опрошенных (47%) работающих россиян не высыпаются в будние дни. Треть из них (32%) не высыпаются по причине переработок или учебы, следует из исследования аналитического центра НАФИ.

«Среди россиян, имеющих постоянную работу, почти половина (47%) признались, что в рабочие дни не высыпаются, эта доля практически не менялась на протяжении последних лет. Основной причиной недосыпания остается необходимость сверхурочной работы или учебы. Доля невысыпающихся по этой причине составила 32%», – сказано в исследовании, передает ТАСС.

При этом в 2018 году не высыпалось из-за переработок и учебы 39% россиян, а в 2017 – 30%.

По данным специалистов НАФИ, работающий россиянин, имеющий сложности с режимом труда и отдыха, оценивает свою эффективность в среднем на 70%. «По сравнению с данными 2017-2018 годов россияне стали оценивать свою продуктивность в дни недосыпания ниже: в этом году только 23% ответили, что их продуктивность при нарушении режима сна все равно остается выше 80%. В 2018 году такой ответ дали 31%, в 2017 – 36%», – уточнили эксперты.

Авторы исследования, изучив численность работающих граждан (75,6 млн) и размер средних зарплат в регионах, пришли к выводу, что переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников обходятся работодателям в среднем в 198 млрд рублей в месяц (174 млрд рублей в 2018 году), или 2,4 трлн в год по всей России.

При этом более четверти опрошенных (27%) не высыпается из-за просмотра телепередач, игр или чтения книг допоздна, каждый пятый (22%) – из-за проблем с здоровьем. Также среди причин недосыпания назывались наличие в семье маленького ребенка (15%), внешние раздражители, такие как шум, свет, некомфортная температура (8%) и бытовые дела (4%).

Опрос проводился в октябре 2019 года среди 1,6 тыс. человек из 52 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Между тем, исследователи из Калифорнийского университета заявили, что отсутствие глубокого сна делает человека уязвимым к стрессу и повышает тревожность, об их исследовании пишет издание Nature Human Behabiour, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в эксперименте приняли участие более 330 человек от 18 до 50 лет. Ученые наблюдали за изменениями их психического состояния в зависимости от количества сна. Для этого добровольцев попросили провести в лаборатории две ночи, первую из которых они должны были провести без сна. В обоих случаях утром им показали видеоролики, которые должны были вызвать у них тревогу или отвращение.

В итоге выяснилось, что после ночи без сна префронтальная кора, отвечающая за проявление тревоги, функционировала со сбоями. Кроме этого, ученые установили, что плохой сон почти на 30% способствует увеличению уровня стресса.

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