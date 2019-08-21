Минздрав назвал способы борьбы со стрессом

В Министерстве здравоохранения рассказали: чтобы преодолеть стрессовые ситуации без ущерба для здоровья, необходимо постоянно следить за физическим состоянием и заботится об иммунитете.

По мнению медиков, самый эффективный способ преодоления стресса – это повышение стрессоустойчивости, передает РИА «Новости».

«Помочь в этом могут занятия релаксацией, аутотренингом, йогой и регулярный отдых, желательно на природе», – отмечают в Минздраве.

Эксперты считают, что побороть стресс могут помочь горький шоколад, орехи, бананы и имбирь. Эти продукты повышают настроение и продуктивность в течении дня.

Помимо этого, эффективный метод – чередование интенсивной работы с отдыхом. Все это позволит не только справиться со стрессом, но и сократит риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца и бронхиальной астмы.

«Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к своей раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней», – подчеркивают специалисты.

Снять эмоциональное напряжение также поможет физическая нагрузка, особенно связанная с водой. Немаловажен и полноценный сон.

Ранее Минздрав предложил работодателям устраивать физкульт-брейки для сотрудников для снятия напряжения и стресса.