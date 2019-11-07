В США признали роль России в создании Конституционного комитета Сирии

Начало работы Конституционного комитета Сирии было бы невозможно без участия России, однако между Москвой и Вашингтоном есть разногласия относительно политической роли этой структуры, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

По словам американского дипломата, роль комитета в определении политического будущего Сирии еще только предстоит определить, передает ТАСС.

«Конечно же, режим [президента Сирии Башара] Асада хотел бы, чтобы он (комитет) имел минимальное влияние. Мы же хотим, чтобы влияние было максимальным, именно здесь проходит линия напряженности между нами и Россией», – заявил представитель Госдепа.

«Без России мы бы не смогли получить этот конституционный комитет», – признал дипломат. Однако, по его словам, США не до конца понимают, какую роль комитету отводит Москва, поэтому Вашингтон будет стремиться донести до нее свое видение. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что США поддерживают «очень тесные контакты с Россией» по Сирии в военной и политической плоскости.

При этом он выразил мнение, что начало работы Конституционного комитета стало возможным благодаря «международной стратегии давления» на правительство Сирии, «а также косвенно в отношении его главного спонсора – России».

Напомним, 30 октября в Женеве начал работу Конституционный комитет Сирии, в состав которого вошли по 50 экспертов от правительства, оппозиции и гражданского общества.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал старт Конституционного комитета Сирии «общей большой победой», «достижением сирийского народа», а генсек ООН Антониу Гутерриш выразил признательность России, Турции и Ирану за дипломатические усилия.

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