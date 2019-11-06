В Турции пропал россиянин

Гражданин России пропал на юге Турции в городе Сиде, сообщило российское посольство.

«По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках ее сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября. В связи с данным обращением генконсульством направлен запрос в компетентные турецкие органы с просьбой установить местонахождение россиянина. Волонтерами российской диаспоры в Турции развернута работа по поиску соотечественника», – сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение дипмиссии.

Сотрудники генконсульства находятся в постоянном контакте с местной полицией, волонтерами, а также с семьей пропавшего россиянина.

Ранее в Абхазии было найдено тело россиянина, которого унесло сильным течением реки.