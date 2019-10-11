Российского туриста унесло течением горной реки в Абхазии

В Абхазии спасатели разыскивают туриста из России, которого унесло сильным течением при переходе горной реки в Кодорском ущелье.

Инцидент произошел в 10 километрах от базы отдыха «Апсны adventure» в районе села Джампал Гульрипшского района, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря МЧС Абхазии Мизан Ломия.

Его товарищи пытались спасти его, однако им не удалось справиться с сильным течением.

О ЧП спасателям сообщили 10 октября в 22.15. В поисковой операции участвуют 15 человек личного состава, спасательные машины «Газель», вертолет Ми-2 МЧС Абхазии. К настоящему времени поиски не дали результатов.

Ранее российская туристка пропала после падения в горную реку в Таджикистане.