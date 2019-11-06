Таможню Финляндии уличили в использовании неправильных курсов валют в течение трех лет

Таможне Финляндии необходимо выплатить 11,5 млн евро, так как с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 она использовала неверные курсы валют при растаможивании в расчетах с клиентами, сообщил портал телерадиовещания Yle.

Неверные курсы применялись при конвертации 25 национальных валют, в том числе российского рубля, шведской кроны, доллара и китайского юаня, сообщает «Интерфакс».

Неправильные расчеты были произведены в 960 тыс. случаев. Таможенные пошлины и налоги с оборота были на 1,5-2,5% выше, «поэтому теперь придется выплатить до 11,5 млн евро».

Отмечается, что таможня пользовалась при расчетах обменным курсом, взятым с сайта частного банка, а курсы, установленные Европейским центробанком, не учитывались, как это было предписано в ЕС в начале 2016 года.

«И эта неверная трактовка все продолжалась и продолжалась», – пояснил руководитель таможенного производства департамента таможни Ярмо Ряйккя.

Ошибку заметил клиент, обративший внимание на то, что таможенники не пользуется курсом Европейского центробанка.

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