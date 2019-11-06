Атаман назвал дату начала работы Всероссийского казачьего общества

Всероссийское казачье общество начнет работу 1 декабря, заявил назначенный указом президента Владимира Путина главой организации атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

«Фактически всероссийское казачье общество начинает свою работу с 1 декабря этого года», – передает его слова ТАСС.

Долуда был назначен атаманом Всероссийского казачьего общества в понедельник. Также он занимает пост вице-губернатора Краснодарского края.

Всего в России 11 реестровых казачьих войск.

В ноябре прошлого года на учредительном круге (заседании) в Храме Спасителя было утверждено создание Всероссийское казачьего общества, в которое вошли представители 11 реестровых войсковых казачьих обществ.

Верховный атаман Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья Виктор Водолацкий в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что фактически соединили 11 войск, которые и так были соединены.