Минфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Транснефть»

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил о предложении ведомства повторно рассмотреть возможность приватизации «Транснефти», РЖД, «Аэрофлота», «Россетей» и «Русгидро» после 2020 года.

«Мы предложили повторно рассмотреть вопрос о приватизации компаний «Транснефть», РЖД, «Аэрофлот», «Россети», «Русгидро», – сказал Моисеев, передает РИА «Новости».

По его словам, это можно сделать через пару лет. «Думаю, 2020 год навряд ли. Во всяком случае такие компании, как «Транснефть» и РЖД точно, потому что понятно, что там законом закреплен статус и так далее. Я думаю, что это какой-нибудь 2021 год», – добавил он.