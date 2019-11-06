Лавров заявил о признании Deutsche Welle некорректности своих действий в Москве

Сотрудники Deutsche Welle признали некорректность своих действий во время летних несанкционированных массовых акций в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы пригласили представителей Deutsche Welle, (официальный представитель МИД) Мария Владимировна Захарова с ними общалась. Они признали, что в общем-то это не очень корректно было в контексте тех событий, которые проходили в то время в Москве», – сказал Лавров, передает ТАСС.

По словам Лаврова, журналисты Deutsche Welle «по сути дела … участвовали в подготовке этих протестных, несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них».

Напомним, 19 августа Совет Госдумы создал комиссию для расследования фактов вмешательства во внутренние дела России извне. Такое решение последовало за заявлением Марии Захаровой о том, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела России, освещая несогласованные митинги в Москве. Захарова, в частности, обратила внимание на публикации Deutsche Welle. Однако представители DW отказались приходить на заседания комиссии Госдумы.

В нижней палате российского парламента сообщали, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России, если представители компании вновь откажутся принять участие в заседании комиссии. В итоге по решению комиссии Deutsche Welle признали нарушителем закона.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обращении немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в соцсетях к жителям Москвы поучаствовать в несанкционированных акциях, а также о том, как посольство США в российской столице опубликовало анонс незаконных публичных мероприятий.