Захарова призвала Украину начать движение в сторону мира

Если у Киева есть желание начать движение в сторону мира, то надо это реализовывать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если все-таки есть желание на Украине, ощущение необходимости наконец начать движение в сторону мира, то нужно выполнять то, под чем, собственно, и подписались. Это и Минские договоренности, и формула Штайнмайера. Все это тормозилось на протяжении многих лет, тормозилось намеренно», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, после того, как президент Украины Владимир Зеленский прибыл в зону разведения сил, «мы все увидели на конкретных фактах», что процесс тормозили «радикалы, ультранационалисты, которые не давали фактически на земле возможность реализовывать все то, о чем договаривались политики, дипломаты».

«Эти кадры стали подтверждением того, о чем, в частности, российская сторона говорила на протяжении четырех лет. Что принят пакет документов, пакет мер, которые должны работать, они блокируются непосредственно на земле с украинской стороны. Если есть желание, все на столе, все документы в активе, нужно реализовывать», – подчеркнула она, добавив, что это непросто, но другого варианта нет.

На прошлой неделе президента Украины Владимира Зеленского провели по коридору обладминистрации Тернополя под крики радикальных националистов «Ганьба», видеозапись опубликовали в соцсетях.

Стороны конфликта в Донбассе 29 октября приступили к разведению сил и средств в Золотом. После этого в Киеве началась массовая акция протеста против разведения сил.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД