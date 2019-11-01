Националисты провели Зеленского по коридору «ганьбы»

Президента Украины Владимира Зеленского провели по коридору обладминистрации Тернополя под крики радикальных националистов «Ганьба», видеозапись опубликовали в соцсетях.

В здании администрации президента встретили украинские радикалы, участвующие в акции «Нет капитуляции», пишет «Страна.ua».

К приезду Зеленского в Тернополь в центр города также съехались несколько групп недовольных, среди которых также были работники Хоростковского спиртового завода, автодорожники и инвалиды.

Работники спиртзавода потребовали запретить ввоз иностранного спирта, дорожные рабочие – решить проблему занятости, а инвалиды – решить проблему социальной защиты.

Ранее Зеленский приехал в район разведения сил и средств у поселка Золотое в Донбассе, где у него произошел спор с украинскими националистами.