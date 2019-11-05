Могила похороненного в США Лесина обустроена рядом с могилой родителей в Москве

На Востряковском кладбище в Москве обустроена могила экс-министра печати России Михаила Лесина, хотя его тело захоронено в Лос-Анджелесе, сообщили близкие бывшего министра.

Поясняется, что «перезахоронение не проводили», но в российской столице рядом с «могилой его родителей обустроили» еще и могилу самого Лесина, передает РИА «Новости».