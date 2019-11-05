Российский ученый усомнился в выходе «Вояджера-2» в межзвездную среду

Главный научный сотрудник Института проблем механики РАН Владимир Баранов, предсказавший в теории границы Солнечной системы, выразил сомнение в том, что американский аппарат «Вояджер-2» все же достиг межзвездного пространства.

«У них пока нет явных доказательств, что они вышли в межзвездную среду», – сказал он РИА «Новости».

Баранов отмечает, что, исходя из полученных данных, пока не понятно, какой структурой обладает граница между Солнечной системой и межзвездной средой, а без этих параметров невозможно четко утверждать о выходе аппарата в межзвездное пространство.



По словам ученого, НАСА изначально сообщило о выходе в межзвездную среду в декабре 2018 года и все это время обрабатывало полученные данные, позже опубликованные в журнале Nature Astronomy. Однако Баранов добавил, что он пока не успел ознакомиться со свежими публикациями.

Напомним, сегодня стало известно, что космический аппарат «Вояджер-2» более чем через 40 лет после запуска достиг межзвездного пространства.

Глава Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал газете ВЗГЛЯД, что благодаря полученным данным, ученые теперь смогут с большей вероятностью предсказать поведение Солнечной системы в различных ситуациях.