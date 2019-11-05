«Вояджер-2» через 40 лет после старта прислал отчет из межзвездного пространства

Космический аппарат «Вояджер-2» более чем через 40 лет после запуска достиг межзвездного пространства, сообщило НАСА.

Запущенный НАСА в 1977 году аппарат покинул гелиосферу еще в ноябре 2018 года, но год понадобился на то, чтобы посланные им данные достигли Земли и были расшифрованы, передает РИА «Новости».

Журнал Nature Astronomy опубликовал пять статей о данных с детектора магнитного поля, двух регистраторов частиц и двух приборов для изучения плазмы, которые установлены на «Вояджере-2». Полученная информация позволяет сформировать представление о «прибрежной полосе» между гелиосферой и межзвездным пространством.

Сообщается, что плазма межзвездного пространства холоднее и плотнее, чем в гелиосфере. Также межзвездное пространство содержит космическое излучение. Подчеркивается, что есть четкая граница, после которой резко меняется соотношение частиц, а также уровень радиации.

Пока что и первый, и второй «Вояджеры» находятся в зоне, где сохраняется часть вещества гелиосферы.

Сравнение данных двух аппаратов позволило подтвердить, что их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени их вхождения в межзвездное пространство.

Напомним, «Вояджер-1» впервые вышел за пределы Солнечной системы в 2013 году.

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