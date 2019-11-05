Глава ИКИ объяснил значимость данных «Вояджера-2» из межзвездного пространства

Благодаря данным «Вояджера-2», который в прошлом году впервые вышел в межзвездное пространство, ученые теперь смогут с большей вероятностью предсказать поведение Солнечной системы в различных ситуациях, заявил газете ВЗГЛЯД глава Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство в ноябре 2018 года. Как сообщило НАСА, «данные с него помогут создать картину космической береговой линии, где заканчивается окружающая среда, созданная нашим Солнцем». Это немногие реальные данные о параметрах межзвездной среды, благодаря которым теперь можно узнать, какое там магнитное поле, плазма и радиация.

«Эти данные позволят нам более точно предсказать и понимать, какие именно части этой плазмы и радиации проникают внутрь гелиосферы и долетают до Земли. Так мы можем лучше предсказывать, как поведет себя наша Солнечная система в будущем, если она улетит в условия космической радиации и так далее. Также мы можем узнать влияние межзвездной среды на существование Солнечной системы, в том числе и существование жизни, потому что Солнечная система – это маленькая песчинка посреди океана, любое волнение которой может развить какие-либо изменения», – говорит Петрукович.

Эксперт также заявил, что на данный момент планируются новые проекты, подобные «Вояджеру», запущенному еще 1977 году, но с более мощным двигателем, которому потребуется гораздо меньше времени, чтобы пересечь гелиосферу (10-15 лет). По его предположению, аппарат снова будет американский.

Программа «Вояджер» – это два американских космических аппарата, которые были запущены более сорока лет назад к границам Солнечной системы. В настоящее время они пролетели мимо Плутона и углубились в относительно пустое пространство – внешнюю Солнечную систему. Формальная граница определяется потоком плавного солнечного ветра, который вылетает с поверхности Солнца и достигает межзвездной среды. Где-то давление межзвездной среды сравнивается и образуется граница между гелиосферой и межзвездным пространством.

Первым аппаратом в истории, пересекшим границу гелиосферы, был «Вояджер-1» в 2012 году. Тем не менее данные, полученные с «Вояджера-2», отличаются, так как он следовал по другой траектории.