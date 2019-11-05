В Кремле оценили приговор главе ячейки «Свидетелей Иеговы»

Приговор в отношении руководителя томской ячейки запрещенной в России организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы*» Сергея Климова, получившего шесть лет лишения свободы, базируется на действующем законодательстве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Каких-либо новых элементов в законодательстве насчет этих сект не было и в настоящий момент нет. И поэтому, именно опираясь на этот закон, было принято такое судебное решение», – передает ТАСС слова Пескова. При этом он подчеркнул, что Кремль не может и не будет комментировать само судебное решение.

Он отметил, что пока тема, связанная с возможностью изменения законодательства, касающегося «свидетелей Иеговы*», «не получила никакого развития», так как «существуют разные точки зрения на этот счет». «Ничего нельзя исключить, безусловно», – ответил Песков на вопрос, возможны ли изменения в законодательстве в этой части в будущем.

Ранее суд Томска приговорил руководителя местной ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» к шести годам колонии.

«В Томске вынесен обвинительный приговор руководителю местной региональной организации «Свидетелей Иеговы» «Северная, Томск», признанному виновным в организации деятельности экстремистской организации», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ.

Следствие установило, что мужчина, являясь руководителем ячейки «Свидетелей Иеговы», зная о вступлении в законную силу решения Верховного суда о признании этой организации экстремистской, с апреля 2017 по июнь 2018 года активно продолжал деятельность ячейки, созывая собрания, организовывая религиозные выступления, собирая деньги под видом пожертвований и проповедуя. При этом осознавая, что нарушает закон, он принимал меры, чтобы скрыть деятельность организации.

«В ходе следствия обвиняемый виновным себя в предъявленном обвинении не признал и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ. Однако суд счел достаточными собранные следствием доказательства вины подсудимого и, признав его виновным в совершении инкриминируемых деяний, назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован», – говорится в сообщении.

Напомним, в феврале председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев пояснил, что секту «Свидетелей Иеговы*» (запрещена в России) преследуют за нарушения закона, а не из-за религиозных соображений.