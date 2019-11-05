Спасатели вытащили упавшего с Крымского моста в Москву-реку мужчину

Спасатели вытащили из Москвы-реки человека, упавшего с Крымского моста, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«5 ноября в 11.55 вахтенным наблюдателем ПСС «Крымский мост» замечен человек, упавший с Крымского моста. Немедленно объявлена тревога. К месту происшествия направлена дежурная смена в составе спасателей Виталия Мякишева и Сергея Селиванова», – сообщили в ведомтсве, передает АГН «Москва».

Там уточнили, что человек был обнаружен под мостом на поверхности воды. Один из спасателей нырнул за пострадавшим, а второй помог ему поднять упавшего на борт катера.

После этого 30-летнего мужчину доставили на поисково-спасательную станцию, где ему оказали первую помощь.

Ранее сообщалось, что тонущего блогера-пикапера спасли в центре Москвы.