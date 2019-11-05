Twitter заблокировал аккаунты палестинского новостного портала

Соцсеть Twitter заблокировала несколько аккаунтов независимого палестинского новостного портала Quds News Network.

На аккаунты были подписаны сотни тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на канал Al Jazeera.

Причину блокировки в Twitter пока не назвали.

Однако это не первый случай блокировки аккаунтов палестинских СМИ. Так, в октябре Палестинская национальная администрация заблокировала сайт Quds News Network по подозрению в причастности к киберпреступлениям. По информации Al Jazeera, такое решение было связано с критикой политики президента Палестины Махмуда Аббаса.

В июле Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии из-за критики организации «Белые каски». Российский МИД обвинил Twitter в цензуре и нарушении свободы слова.

Также ранее Twitter приостановил действие двух аккаунтов, которые были связаны с 12 «российскими шпионами», обвиненными специальным адвокатом Робертом Мюллером в связи с якобы их участием во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году в США.