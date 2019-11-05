Российские и турецкие военные начали второе патрулирование в Сирии

Военные России и Турции приступили ко второму совместному патрулированию на северо-востоке Сирии, сообщили в Минобороны.

«С 12.20 5 ноября второй совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там уточнили, что теперь совместное патрулирование будет организовано по новому маршруту: он стартует от пункта таможенного перехода Айлишар в западном направлении, а затем продолжается в восточном направлении вдоль сирийско-турецкой границы. Общая протяженность маршрута патрулирования составит более 160 километров и пройдет через крупные населенные пункты Бандар-Хан и Шиух-Фаухани.

Патрулирование ведется на бронированных автомобилях «Тигр» российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой пограничной службы. Всего в составе патруля на маршруте находится восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих обеих стран.

Контроль движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотник «Орлан-10» российской военной полиции.

1 ноября в Минобороны сообщили о результатах патрулирования России и Турции в Сирии.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российско-турецкий меморандум по Сирии реализуется не без труда, но это единственный способ сохранить суверенитет республики.

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