СБУ и полиция провели контрдиверсионное мероприятие в Киеве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Служба безопасности Украины и национальная полиция организовали в Деснянском районе Киева контрдиверсионные мероприятия, передает ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов проверяли антитеррористическую защищенность мест массового скопления людей, что сопровождалось усиленными проверками документов граждан и досмотром автотранспорта. В официальном сообщении СБУ уточняется, что в ходе мероприятий возможны ограничения на проход и проезд по городским улицам.

В ведомстве заявили: «СБУ и Нацполиция проводят мероприятия по безопасности в Деснянском районе Киева. Основной целью является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта». Отмечается, что также проводился осмотр территорий, отдельных зданий и помещений.

СБУ обратилась к населению с призывом «с пониманием отнестись к возможным неудобствам».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины провела плановые контрразведывательные мероприятия в правительственном районе Киева. Сотрудники спецслужбы организовали проверки документов и досмотр автомобилей в центральной части города. Власти Украины призвали граждан сохранять спокойствие и с пониманием относиться к временным ограничениям движения.