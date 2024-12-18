Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
СБУ решила проверить правительственный квартал Киева
СБУ провела контрразведывательные рейды в правительственном квартале Киева
Служба безопасности Украины провела плановые контрразведывательные мероприятия в правительственном районе Киева для проверки контрдиверсионной защиты государственных объектов, сообщили в СБУ.
В сообщении службы говорится, что совместно с Управлением госохраны, национальной полицией и военной службой правопорядка Украины проводятся контрразведывательные мероприятия в Печерском районе столицы, передает РБК.
Цель мероприятия заключается в проверке контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также в усилении безопасности жителей Киева и лиц, находящихся под государственной охраной. Сотрудники СБУ осматривают территории и помещения для выявления запрещенных к обращению предметов и изучают документы граждан.
Служба безопасности подчеркнула, что эти действия осуществляются в соответствии с правовым режимом военного положения. «Меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения», – заявила СБУ, предупреждая о возможных временных перекрытиях движения.
Граждан просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и реагировать надлежащим образом на законные действия и требования правоохранителей.
Ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки решил попросить СБУ проверить начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого на предмет возможных связей его семьи с Россией.