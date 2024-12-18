СБУ решила проверить правительственный квартал Киева

СБУ провела контрразведывательные рейды в правительственном квартале Киева

Tекст: Елизавета Шишкова

В сообщении службы говорится, что совместно с Управлением госохраны, национальной полицией и военной службой правопорядка Украины проводятся контрразведывательные мероприятия в Печерском районе столицы, передает РБК.

Цель мероприятия заключается в проверке контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также в усилении безопасности жителей Киева и лиц, находящихся под государственной охраной. Сотрудники СБУ осматривают территории и помещения для выявления запрещенных к обращению предметов и изучают документы граждан.

Служба безопасности подчеркнула, что эти действия осуществляются в соответствии с правовым режимом военного положения. «Меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения», – заявила СБУ, предупреждая о возможных временных перекрытиях движения.

Граждан просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и реагировать надлежащим образом на законные действия и требования правоохранителей.

Ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки решил попросить СБУ проверить начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого на предмет возможных связей его семьи с Россией.