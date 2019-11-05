Россиянам предоставят налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года, сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

Правительство готово рассмотреть на комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) поправки Минфина в Налоговый кодекс о возврате НДФЛ за фитнес-услуги, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

При этом максимальная сумма, с которой можно получить вычет, составит 120 тыс. рублей. То есть у налогоплательщиков появится возможность получить обратно до 15,6 тыс. рублей НДФЛ (13%), таким образом вернув часть потраченных на фитнес-абонемент денег. Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться новый вычет, определят позже.

Известно также, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий (например, футбольные матчи), а также на покупку спортивного оборудования.

Пока дата рассмотрения поправок в Налоговый кодекс не утверждена, но заседание должно состояться в ближайшее время.

Как рассказал Гутенев, правительство может внести законопроект в Госдуму уже в декабре, инициатива с высокой долей вероятности будет поддержана нижней палатой парламента. А к лету 2020 года законопроект может быть принят.

Напомним, в октябре Минфин и ЦБ определились с параметрами новой системы накопительной пенсии.