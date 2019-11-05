В Бурятии произошли два землетрясения

В тайге в Бурятии произошли два подземных толчка с разницей в 14 часов, сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Первый толчок магнитудой 4,2 был зафиксирован в понедельник в 18.30 по местному времени (13.30 по Москве) в точке с координатами 54.87 градусов северной широты 111.67 восточной долготы. Землетрясение интенсивностью 5 баллов ощутили жители поселка Улюнхан в 42 километрах от эпицентра; 4-5 баллов – поселков Алла, Майский, Варваринский, Арзгун, передает «Интерфакс» сообщение сейсмологов.

Еще один толчок магнитудой 3,5 произошел во вторник в 08.32 (03.32 по Москве) в точке с координатами 54.85 северной широты 111.73 восточной долготы. В населенных пунктах землетрясение не ощущалось.

Напомним, 29 октября на юго-западе Сибири, в Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,6.