На юго-западе Сибири, в Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Как сообщает портал emsc-csem.org, землетрясение произошло в 68 км на юго-восток от Новосибирска и в 25 км на северо-восток от поселка Листвянский в 4.31 по Москве. Эпицентр залегал на глубине двух километров.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, 29 октября в 08.36 (04.36 мск) в трех километрах восточнее населенного пункта Харино Искитимского района Новосибирской области зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,5.

«Слабые отголоски сейсмособытия зарегистрированы в четырех населенных пунктах Искитимского района Новосибирской области... Отголоски сейсмособытия ощущались в 10-километровой зоне на территории четырех населенных пунктов Искитимского района: Харино, Девкино, Усть-Чем, Белово», – передает РИА «Новости» сообщение регионального главка МЧС.

По данным спасательного ведомства, в Новосибирской области на единый номер вызова всех экстренных служб 112 поступило несколько звонков по поводу произошедшего землетрясения. Данных о каких-либо разрушениях и жертвах нет.

«Три рабочие группы приступили к обследованию социально значимых объектов, зданий и сооружений», – говорится в сообщении.

Тем временем в пресс-службе ЦВО заявили, что землетрясение не повлияло на боеготовность воинских частей и военных объектов в регионе.

«Подземный толчок... не повлиял на боеготовность соединений и воинских частей, а также близлежащих военных объектов в регионе. Дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено», – сообщили в ЦВО.

Как уточнил представитель оперативного штаба на месте ЧС, эпицентр землетрясения находился на глубине пяти километров. Сила толчков на территории города Искитим составила от 2 до 3 баллов.

«Проведена проверка состояния социально значимых объектов и объектов жилого фонда. Пострадавших, повреждений зданий и сооружений не выявлено», – отметил собеседник.

Напомним, 10 октября Байкальский филиал ФИЦ Единой географической службы Российской академии наук сообщил о землетрясении, которое произошло в Иркутске.

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