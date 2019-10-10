Землетрясение произошло в Иркутске

Байкальский филиал ФИЦ Единой географической службы Российской академии наук сообщает о землетрясении, которое произошло в Иркутске в четверг.

Мощность землетрясения оценивают в 4 балла, передает РИА «Новости».

Горожане ощутили толчок в 12.11 (7.11 мск). Разрушений и пострадавших нет.

«Комсомольская правда» пишет, что в офисах «немного затряслись столы».

Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, эпицентр стихии находился в 15 км от поселка Большое Голоустное. По данным ведомства, магнитуда землетрясения составила 4,7.

В январе 2013 года в регионе также произошло землетрясение, магнитуда подземных толчков составляла 4,3 балла.