Цены на нефть изменились разнонаправленно

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром демонстрируют слабую разнонаправленную динамику, в то время как инвесторы ожидают очередного доклада о её запасах в США.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,05% – до 62,16 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,04% – до 56,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы ждут еженедельных данных о запасах нефти в США. В ночь на среду будет опубликована статистика Американского института нефти (API), а в среду вечером – официальные данные минэнерго США.